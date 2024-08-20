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Mersin Spor Gökhan Yazıcıoğlu ile İkinci Kez Anlaştı

Mersin Spor, Gökhan Yazıcıoğlu ile bir sezonluk anlaşma imzaladı. Takım, yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 22:12
Mersin Spor Gökhan Yazıcıoğlu ile İkinci Kez Anlaştı

Mersin Spor'dan Yeniden Gökhan Yazıcıoğlu Anlaşması

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor, deneyimli uzun forvet Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden yoluna devam etme kararı aldı.

Bir Yıllık Anlaşma

Kulübün resmi açıklamasında, 33 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni bir anlaşma yapıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz sezon da Mersin Spor forması giyen Yazıcıoğlu, takımın önemli bir parçası olmayı sürdürmeye devam edecek.

Kulüp Açıklaması

Yapılan açıklamada, "Takımımız tecrübeli oyuncumuz Gökhan Yazıcıoğlu ile yeniden anlaşmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz. Zafere dolu bir sezon geçirmesini ve başarılarımızı bir arada kutlamayı umuyoruz," denildi.

Yeni sezon hazırlıklarına hızla devam eden Mersin Spor, kadrosunu güçlendirerek hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

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