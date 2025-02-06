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Mersin Spor, Karşıyaka Maçına Hazır!

Mersin Spor, Karşıyaka ile oynayacağı maça yoğun bir şekilde hazırlandı. Başantrenör Sevim, motivasyona vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:12
Mersin Spor, Karşıyaka Maçına Hazır!

Mersin Spor, Karşıyaka Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

Başantrenör Sevim, Motivasyon Vurgusu Yaptı

İdmanda basketbolcuların taktik ve şut çalışması gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Sevim, takımının oynadığı son 6 maçın 5'ini kazanmasının verdiği motivasyonla hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Ligde 6. sıraya yükseldiklerini ifade eden Sevim, şunları kaydetti: "İyi çalışıyor, iyi hazırlanıyoruz. Karşıyaka maçından sonra TOFAŞ ile yine kendi sahamızda oynayacağımız çok önemli bir Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmamız olacak. Vakit kaybetmeden o maça hazırlanmaya başlayacağız. Öncesinde Karşıyaka maçını kazanmak istiyoruz."

Oyunculardan Galibiyet Hedefi

Oyunculardan Emre Tanışan, tüm müsabakalara galibiyet için hazırlandıklarını ifade etti.

Mersin Spor ile Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka ile yarın sahasında...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka ile yarın sahasında...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Karşıyaka ile yarın sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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