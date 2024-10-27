Mersin Spor, Manisa Basket'i Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Karşılaşma
Mersin Spor'un İhtişamlı Galibiyeti
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Manisa Basket ile karşılaştı. Mersin'de gerçekleşen mücadelede Mersin Spor, sahadan 97-88'lik skorla galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Mersin Spor, sahasında Manisa Basket ile karşılaştı. İki takım oyuncuları sahaya ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun'' yazılı pankartla çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Mersin Spor, sahasında Manisa Basket ile karşılaştı. İki takım oyuncuları sahaya ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun'' yazılı pankartla çıktı.