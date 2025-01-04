Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Heyecan Doruğa Ulaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta karşılaşmasında Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı deplasmanda 97-85 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

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Maçta gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Mersinspor, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Mersinspor, ligdeki iddiasını sürdürmüş oldu.

Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, şampiyonluk yarışında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Mersinspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Mersinspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı.