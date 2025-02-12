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Mersinspor, TOFAŞ'ı Geçerek Dörtlü Final'e Yükseldi

Mersinspor, ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde TOFAŞ'ı 101-95 yenerek Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:17
Mersinspor, TOFAŞ'ı Geçerek Dörtlü Final'e Yükseldi

Basketbolda Mersinspor Tarih Yazdı

ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Mersinspor, evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 101-95'lik skorla geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla birlikte Mersin ekibi, 14-16 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselmiş oldu. Mersinspor'un bu tarihi zaferi, hem oyuncular hem de taraftarlar için unutulmaz bir anı olarak kaydedildi.

Maç boyunca gösterilen performans ve alınan galibiyetle Mersinspor, basketbolseverlerin gözdesi haline geldi.

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Spor ile TOFAŞ, Mersin'deki...

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Spor ile TOFAŞ, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden David Efianayi (4), smaç basarak takımı adına sayı kaydetti.

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Spor ile TOFAŞ, Mersin'deki...

Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mersin Spor ile TOFAŞ, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mersin ekibinden David Efianayi (4), smaç basarak takımı adına sayı kaydetti.

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