Mert Günok ve Yunus Akgün A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nda Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldılar.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:19
Mert Günok ve Yunus Akgün A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı Kadrosunda Değişiklik

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık nedeniyle önemli bir değişiklik yaşandı. Mert Günok ve Yunus Akgün, kamp boyunca bireysel çalışmalarına devam ettikleri için kadrodan çıkarıldılar.

Sakatlık Raporu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin, rövanş maçına yetişemeyeceği belirtildi. Bu durum, takımın hazırlık sürecini etkileyen önemli bir etken oldu.

Yeni Eklemeler

Öte yandan, sakat oyuncuların kadrodan çıkarılması sonrasında, güncel yapılan antrenmanda Rayyan Baniya'nın kadroya dahil edildiği açıklandı. İtalya'nın Palermo ekibinde forma giyen Baniya, takımın yeni kadrosuna katılmanın mutluluğunu yaşayacak.

A Milli Takım, 23 Mart Pazar günü Macaristan ile yapacağı kritik maç öncesinde kadrosunda gerçekleştirdiği bu değişikliklerle dikkat çekmeye devam ediyor.

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