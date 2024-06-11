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Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kalıyor! 2 yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, 2026 yılına kadar sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 17:20
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de kalıyor! 2 yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş kararı belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sözleşmesi biten isimlerden biri olan Mert Hakan Yandaş ile yollarını ayırmayacağı kesinleşti.

Uzun Süredir Beklenen Haber Geldi:

Tecrübeli futbolcu ile görüşme halinde olan Fenerbahçe, 29 yaşındaki Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

2 Yıllık Yeni Sözleşme:

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Yandaş ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak. 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da sarı-lacivertli formayı giyecek olan Yandaş, bu imzayla Fenerbahçe'deki toplam kariyerini 5 yıla taşımış olacak.

Mert Hakan Yandaş'tan Memnuniyet:

Fenerbahçe Yönetimi, Yandaş'ın performansından son derece memnun. Tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkılar sağladığı ve orta sahadaki dengeyi kurduğu düşünülüyor.

Yandaş'ın Fenerbahçe'ye Katkıları:

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 152 maça çıkan Yandaş, bu maçlarda 30 gol ve 23 asist üretti. 2022 Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin başarısında da önemli rol oynadı.

Mert Hakan Yandaş'ın yeni sözleşmesi Fenerbahçe taraftarları tarafından da büyük memnuniyetle karşılandı.

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