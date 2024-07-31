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Merve Vatan'ın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Performansı

Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024'de yelken branşında mücadele ediyor ve 18. sırada yer alıyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:32
Merve Vatan'ın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelkenci Merve Vatan

Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisinde gerçekleştirilen 11 yarış sonrasında 24 sporcu arasında genel klasmanda 18. sırada yer alıyor.

Marsilya Marina'da Devam Eden Yarışlar

Marsilya Marina'da düzenlenen organizasyonda, IQ Foil kategorisindeki yarışlar sürmektedir. Merve Vatan, sekizinci yarışını 12.'lik, dokuzuncu yarışını 13.'lük, onuncu yarışını 10.'luk ve sonuncu yani on birinci yarışını da 19.'luk ile tamamladı.

Önümüzdeki Yarışlar ve Madalya Mücadelesi

Merve, yarışların ilk 11 etabının sonunda 24 sporcu arasında 18. sırada bulunuyor. Yarın yapılacak olan 11-16. yarışlar ile birlikte, ilk 10 sırada yer alan sporcuların katılımıyla madalya yarışları düzenlenecek.

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