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Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Rüzgar Sörfü Kategorisinde Finallere Kalamadı

Yelkende Merve Vatan, olumsuz hava koşulları nedeniyle finallere katılamadı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:08
Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Rüzgar Sörfü Kategorisinde Finallere Kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yelken disiplininde mücadele eden Merve Vatan, rüzgar sörfü kategorisinde finaller için gereken performansı gösteremedi.

Olumsuz Hava Koşulları Etkili Oldu

Marsilya'da düzenlenen yelken yarışlarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok yarış iptal edildi. Merve Vatan ve diğer sporcular, rüzgar sörfü kategorisinde toplam 20 yarış yapmaları gerekirken, sadece 14 etapla sınırlı kaldı.

Genel Klasmanda 18. Sırada

Finale katılabilmek için ilk 10 içinde yer almak zorunda olan Merve Vatan, serinin ardından genel klasmanda 18. sırada yer aldı. Rüzgar sörfü yarışlarının iptali, birçok sporcunun hayallerini etkiledi.

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