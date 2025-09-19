Mesut Çebi, EHF Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

Mesut Çebi, Avusturya'nın Andau kentinde düzenlenen 17'nci EHF Olağan Kongresi'nde Avrupa Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:13
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Avrupa'da yeni göreve getirildi

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Andau şehrinde 17'ncisi gerçekleştirilen EHF Olağan Kongresi'nde Mesut Çebi, delegelerin oylarıyla yönetim kurulu üyesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yol yeni hentbol" diyerek çıktığımız bu yolda EHF Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olmanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu önemli göreve layık görülmemde desteklerini esirgemeyen, başta hentbol ailemiz olmak üzere tüm spor camiamıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarı, yalnızca şahsıma değil; güzel ülkemize ve Türk gençliğine duyulan güvenin bir yansımasıdır. Hep birlikte yürüttüğümüz çalışmaların, emeğin ve inancın bir sonucu olarak bu noktaya geldik. Yeni görevimde Türk hentbolunu ve sporunu Avrupa sahnesinde en iyi şekilde temsil etmek, daha fazla fırsat yaratmak ve hentbolun gelişimine katkı sağlamak için var gücümle çalışacağım. Destekleriyle yanımda olan herkese tekrar teşekkür ediyor, bu gururu tüm hentbol ve spor ailemizle paylaşıyorum.

