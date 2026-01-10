Mesut Çebi: "Türk hentboluna ilki yaşatmak istiyoruz"

THF Başkanı Mesut Çebi, Ordu'da Bulgaristan ile oynanacak rövanş maçında Türk hentboluna ilk Avrupa Şampiyonası katılımını hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:00
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Mesut Çebi, A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanşında Bulgaristan ile Ordu’da yapacağı mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında hedeflerini ve organizasyon detaylarını paylaştı.

Maç bilgileri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Bulgaristan ile oynayacağı rövanş maçında yarın Ordu’da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda 11 Ocak 2026 tarihinde saat 16.00’da başlayacak.

"Ordu tarihinde ilk kez bir milli maç oynanacak. Bunun da hentbol olması bizim için çok özel. Bu gururu yaşadığımız için çok mutluyuz." dedi Çebi.

Çebi, Bulgaristan ile oynanacak rövanş maçının kendilerini heyecanlandırdığını ve hedeflerinin kazanmak olduğunu vurguladı. Çebi, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Şu anda oynayacağımız maç Bulgaristan ile ikinci maçımız olacak. İlk maçı Bulgaristan’da oynadık, 2 farkla maçı kazanmıştık. Yarın oynayacağımız maça önde başlayacağız. Önde bitiren de gruplarda oynama hakkı kazanacak. 19 Mart tarihinde de Lizbon’da grupların kurası çekilecek, bir sonraki grup müsabakaları da kasım ayında başlayacak. İnşallah Türk hentboluna bir ilki yaşatmak istiyoruz. Türk hentbolda daha önce erkek milli takımlar seviyesinde Avrupa Şampiyonası oynamış yok, biz de ekibimizle beraber inşallah buna vesile olacağız"

Basın toplantısına Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Erkek A Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Oliver Roy Camino ile milli takım sporcuları katıldı. Çebi, organizasyon için tüm kurumların özverili çalıştığını belirtti.

