Mesut Özil'in son görüntüleri sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz yıl mart ayında futbol hayatına veda eden dünya çapında ünlü futbolcu Mesut Özil, aktif yaşamına devam ederek formunu koruma çabasında. Türk ve dünya futbolunun sevilen ismi, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı spor salonu görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Mesut Özil'in kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi önemli kulüplerde başarıyla mücadele ettiği biliniyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra da sporu hayatından eksik etmeyen tecrübeli futbolcu, son paylaşımlarıyla adeta sosyal medyada olay oldu.





35 yaşındaki Mesut Özil'in spor salonundaki çalışmalarını yansıtan görüntülerde, eski futbolcunun kas kütlesinde ciddi bir artışın yaşandığı gözlendi. Omuzları genişleyen Özil, futbolculuk kariyerinden daha fit bir görünüme kavuştuğuyla ilgili çeşitli yorumlara maruz kaldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Mesut Özil'in fiziksel formunu ve antrenman performansını takdir ederek, "Futbolu bıraktı ama formunu koruyor", "Kasları inanılmaz, gerçek bir sporcu" gibi övgü dolu ifadelerle paylaşımlarını sürdürdü. Futbolseverler, Özil'in sporculuk kariyerini tamamlamasına rağmen aktif bir yaşam tarzını benimsemesi ve fit görüntüsüyle dikkat çekmesini memnuniyetle karşıladı. Mesut Özil'in spor tutkusu ve fiziksel çaba, hayranlarını motive ederken, sosyal medyada da geniş bir beğeni ve paylaşım dalgasına neden oldu.

