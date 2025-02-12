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Mete Gazoz'dan Gençlere İlham: 'Tatlı' Sorumluluk

Milli okçu Mete Gazoz, çocuklara ilham kaynağı olmanın önemini vurguladı ve üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:25
Mete Gazoz'dan Gençlere İlham: 'Tatlı' Sorumluluk

Mete Gazoz'dan Çocuklara İlham Verme Mesajı

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz, genç nesillere ilham vermenin önemini vurgulayarak "Artık daha dikkatli davranıyorum çünkü birçok küçük çocuğun beni takip ettiğini biliyorum" dedi.

Ankara'da Okçuluk Spor Salonu Açılışı

Ankara'da gerçekleştirilen Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu açılışında, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gazoz, motivasyon kaynaklarından bahsetti. Türk okçuluğunu uluslararası alanda başarıyla temsil eden Gazoz, "Okçulukta beni motive eden şey yaptığım antrenmanların mutlaka bir karşılığının olduğunu bilmek. Katıldığımız uluslararası turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı en yukarıda dalgalatmak" ifadelerini kullandı.

Rol Model Olma Arzusu

Mete Gazoz, genç yaşta bir rol model olmayı arzuladığını ifade ederek, "Küçükken hep bir rol model olmak istemişimdir. Bu yüzden elde ettiğim başarılardan sonra bütün hayat tarzımı buna göre şekillendirdim" dedi. Gençlerin kendisini örnek aldığını fark ettiğini belirten Gazoz, "Üzerimde 'tatlı' bir sorumluluk var. Bu beni çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Espor ve Bilgisayar Oyunlarına İlgi

Mete Gazoz'un sadece okçulukla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda bilgisayar oyunları ve espor ile de ilgilendiğini aktardı. Oyun dünyasında da yer almak istediğini belirten Gazoz, "Hep espor sahnesinde profesyonel bir maçta oynamak istemiştim. Seyrederken bana basit görünüyordu" diyerek, birkaç profesyonel maçta yer alma fırsatının olduğunu söyledi. Ancak deneyimlediği bu dünyanın zorluklarına da dikkat çekerek, "İşin derin taraflarına girince anlıyorsunuz. Ben nasıl saatlerimi, günlerimi harcıyorsam esporcular da aynı çabayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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