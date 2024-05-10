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Mete Gazoz’dan güzel haber: Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Milli okçumuz, altın madalya içi mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:52
Mete Gazoz’dan güzel haber: Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Okçuluk Federasyonu’nun Almanya’da düzenlemiş olduğu şampiyonada, milli sporcu Mete Gazoz finale yükselmeyi başardı.

Klasik yay erkekler kategorisinde mücadele eden milli okçumuz Mete Gazoz, yarı finalde Fransız Baptiste Addis’i 7-1'lik skorlarla eledi ve şampiyonada finale çıkmaya hak kazandı. Milli okçumuz, 12 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan final mücadelesinde Sloven okçu Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.

Şampiyonada yer alan diğer temsilcilerimi Hazal Burun ile Emircan Haney ise bronz madalya için mücadele verecek.

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