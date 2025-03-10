Mete Gazoz, Dünya Salon Okçuluk Serisi Finallerinde Gümüş Madalya Kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, ABD'de düzenlenen Dünya Salon Serisi Finalleri'nde gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:13
Mete Gazoz, Dünya Salon Okçuluk Serisi Finallerinde Gümüş Madalya Kazandı

Mete Gazoz, Gümüş Madalyayı Kucakladı

Dünya Salon Okçuluk Serisi'nde heyecan dolu anlar yaşandı. ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen finallerde, millî okçumuz Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Finalde Beşinci Kez Karşılaştı

Final mücadelesinde Mete Gazoz, ev sahibi ülkenin temsilcisi Brady Elison ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında zorlu bir mücadele veren Gazoz, maçı 7-1 kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz'un gösterdiği üstün performans, dünya okçuluk arenasında adını duyurmaya devam ediyor. Gözler, gelecekteki yarışmalarda onun başarılarını takip edecek.

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