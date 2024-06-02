Metehan Baltacı Eyüpspor'dan ayrıldı, Galatasaray'a geri döndü

Süper Lig'in Yeni Ekibi Eyüpspor'dan Resmi Açıklama: Metehan Baltacı'ya Veda

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı genç stoper Metehan Baltacı ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Baltacı'ya verdiği katkılar için teşekkür edildi ve gelecekteki kariyerinde başarılar dilendi.

Eyüpspor'un Teşekkür Mesajı

Eyüpspor, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele ve Eyüpsporumuz'un Süper Lig'e çıkmasındaki katkıları için Metehan Baltacı'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz!" ifadelerini kullandı.

Metehan Baltacı'nın Performansı

21 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiralık olarak Eyüpspor'a transfer olmuştu. Metehan Baltacı, sezon boyunca 29 maçta forma giydi, 2 asist yaptı ve toplamda 1976 dakika sahada kaldı. Fileleri havalandıramasa da, defansif anlamda takımına önemli katkılar sağladı.

Metehan Baltacı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç oyuncunun, Sarı-Kırmızılı kulüpteki geleceği merakla bekleniyor.