Metin Diyadin: Orta sahada üstünlük sağladık — Gençlerbirliği 2-1 Gaziantep FK

Diyadin, Gençlerbirliği'nin Gaziantep FK'yı 2-1 yendiğini; Tongya'nın sakatlığı nedeniyle temkinli davrandıklarını ve orta sahada üstünlükle ikinci golü bulduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:18
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.

Maç değerlendirmesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımın performansını ve yapılan hamleleri değerlendirdi.

'Öncelikle bir an önce bir tık daha rahatlamak için bizim için çok önemli bir maçtı. Gerçekten Gaziantep FK iyi bir takım. Hafta içi bütün ayrıntılarıyla hazırlandık ve burada Gaziantep FK’nın üçlü savunma oynaması avantaj gibi gözükse de dezavantajları vardı. Biz oyunun başlangıcında önde baskıyla beraber çok doğru bir hamle yaptık. İlk 15-20 dakika ama daha sonrasında kendi sahamızda kabul etmek zorunda kaldık. Sürekli sürdürülebilir bir durum olmadı. Beraberliğe de geldikten sonra oyuncu değişikliği yaptık. Tongya’nın sakatlığı vardı. Risk almamak açısından beklettik. Maçın gidişatını göre yaptığımız hamlede de Trabzon maçında olduğu gibi orta sahada rakibe üstünlük sağladık. Böylece ikinci golü bulduk. Oyuncularım gerçekten müthiş bir mücadele verdiler. Bunun için özellikle çok iyi bir rakibe karşı önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum.'

Genç oyuncular ve kadro planlaması

Diyadin, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz gibi yurt dışında yetişmiş futbolcuların büyük kulüpler tarafından yatırım amacıyla alındığını belirterek, 'Gençlerbirliği gibi takımlarda fırsat bulan böyle genç oyuncular, Gençlerbirliği geniş kadrosunda yer alıp fırsat bulmalıdır. Benim futbolculuk dönemimde de böyleydi. Gençlerbirliği bu oyunculara kadro planlamasında yer vermelidir' ifadelerini kullandı.

Ayrıca teknik direktör, takımın 1-2 bölgeye transfer yapmak istediğini fakat bunun ekonomik açıdan çok mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

