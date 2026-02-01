Trendyol Süper Lig: Galatasaray 1-0 Kayserispor — 15. dakikada ev sahibi önde

Trendyol Süper Lig: Galatasaray 1-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında, Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin 15. dakikası geride kalırken, Galatasaray 1-0 üstün durumda.

Maçtan kısa notlar

Ev sahibi ekip karşılaşmanın erken bölümünde kontrolü eline aldı ve skoru lehine çevirdi. Kayserispor ise eşitlik için baskı kurmaya çalışıyor.

Maç devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 20. HAFTASINDA GALATASARAY, SAHASINDA KAYSERİSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI SARI-KIRMIZILI EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.