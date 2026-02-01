Trendyol Süper Lig: Galatasaray 1-0 Kayserispor — 15. dakikada ev sahibi önde

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor karşısında 15. dakikada 1-0 öne geçti. Maç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:34
Trendyol Süper Lig: Galatasaray 1-0 Kayserispor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında, Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin 15. dakikası geride kalırken, Galatasaray 1-0 üstün durumda.

Maçtan kısa notlar

Ev sahibi ekip karşılaşmanın erken bölümünde kontrolü eline aldı ve skoru lehine çevirdi. Kayserispor ise eşitlik için baskı kurmaya çalışıyor.

Maç devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

