TFF 2. Lig: Güzide Gebzespor, Yeni Mersin İdman Yurdu Gelmeyince Hükmen 3-0

Yeni Mersin İdman Yurdu maça gelmeyince Güzide Gebzespor hükmen 3-0 galip sayılacak; oyuncular stadyumda çift kale oynadı. Biletler Passo üzerinden 10 iş gününde iade edilecek.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 20:47
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:47
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta mücadelesinde Yeni Mersin İdman Yurdu, Gebze Aleattin Kurt Stadı'na gelmedi. Ev sahibi Güzide Gebzespor sahaya çıktı, ancak rakibin yokluğunda müsabaka başlatılamadı.

Ev sahibi oyuncular maç öncesi talimatlar doğrultusunda 15 dakika sahada bekledi. Ardından orta hakem Hatice Aydin'ın onayıyla takımlar soyunma odasına döndü ve maç tatil edildi. TFF'nin müsabakayı Gebze ekibi lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak ilan etmesi bekleniyor.

Oyuncular stadyumda çift kale oynadı

Karşılaşma resmen yapılamayınca Güzide Gebzespor futbolcuları, teknik direktör Emre Toraman nezaretinde taraftarlar önünde kendi aralarında çift kale maç yaptı.

Taraftara bilet iadesi

Kulüpten yapılan açıklamada, maç oynanamadığı için bilet alan taraftarların ücretlerinin Passo üzerinden 10 iş günü içinde iade edileceği duyuruldu.

