Metin Oktay: Türk Futbolunun 'Taçsız Kral'ı

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane golcüsü Metin Oktay, vefatının 34. yılında anılıyor. Kariyeri, rekorları ve unutulmaz anılarıyla öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:10
Metin Oktay, Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz golcüsü, vefatının 34. yılında anılıyor. İzmir'de 2 Şubat 1936'da doğan Oktay, futbola 15 yaşında Damlacıkspor'da başladı.

İlk yılları ve yükselişi

Genç yaşta Yün Mensucat'a transfer olan Oktay, yeni takımında 14 gol atarak Genç Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. 11 Nisan 1954'te Belçika karşısında ilk milli maçında 2 gol kaydetti. Aynı yıl İzmirspor'a transfer oldu ve 17 golle gol krallığı yarışının zirvesine çıktı; İzmirspor o sezonu Mahalli Lig şampiyonu tamamladı.

Galatasaray'a transfer ve Baba Gündüz etkisi

1955'te Gündüz Kılıç'ın girişimiyle Galatasaray'a transfer olan Oktay, söz konusu transfer için bir Chevrolet karşılığında 5 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlandı. Galatasaray formasıyla ilk maçına 28 Ağustos 1955'te Beyoğluspor karşısında çıkarak gol sevinci yaşadı.

'Ağları delen gol' ve derbi efsanesi

10 Haziran 1959'da oynanan final maçında Fenerbahçe filelerine attığı ve ağları yırttığı gol, Türk futbol tarihine geçti. Maçın hakemi Markoviç'in önce aut verdiği pozisyon, ağların kontrolü sonrası tarihe 'Ağları delen gol' olarak geçti.

Kişisel tercihler ve sadakat

Oktay, 29 Ocak 1959'da Oya Sarı ile evlendi. İzmir'e dönme baskısına rağmen, İzmirspor'un 30 bin lira teklifini reddederek Galatasaray'da kaldı. Fenerbahçe'nin açık çek teklifini de 'Bizi sevenleri üzmeyelim baba.' diyerek geri çevirdi.

İtalya deneyimi ve dönüş

Memleket dışında ilk durağı Temmuz 1961'de transfer olduğu Palermo oldu. İtalya'da 12 maçta 3 gol atan Oktay, Haziran 1962'de Galatasaray'a döndü. 18 Aralık 1960'ta İnönü'de Fenerbahçe'yi 5-0 yendikleri maçta 4 gol atması kariyerinin dikkat çeken anlarından biridir.

Jübileler ve unutulmaz jest

1969'da futbolu bırakan Oktay, İstanbul jübilesinde Fenerbahçe forması giydi. Fenerbahçe'yle oynadığı jübile maçında Can Bartu ile forma değiştirerek 10 dakika sarı-lacivertli formayı giymekten onur duydu. İkinci jübilesi İzmir'de Göztepe karşısındaydı.

Kariyer başarıları

Oktay, toplamda 40 kez ay-yıldızlı formayı giyerken (4'ü Genç Milli Takım olmak üzere), A Milli Takım'da 7 kez kaptanlık yaptı ve 17 gol kaydetti. Futbol yaşamında 6 kez gol kralı oldu ve lig tarihinde toplam 217 gole ulaştı. 1962-1963 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol rekorunu kırdı; maç başına 1,4 gol ortalamasıyla etkileyici bir istatistik yakaladı. Galatasaray formasıyla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Teknik adamlık, yöneticilik ve vefatı

Futbolculuğu bıraktıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük ve daha sonra Bursaspor teknik direktörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Galatasaray'da yöneticilik ve spor yazarlığı yaptı. Metin Oktay, 13 Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

Mirası

Vefatının ardından adı önce Florya, sonra Kemerburgaz tesislerine verildi. Metin Oktay, Türk futbolunun hafızasında 'Taçsız Kral' olarak yaşamaya devam ediyor.

