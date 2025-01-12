Metin Öztürk'ten TFF'ye Sert Eleştiriler: 'Galatasaray'ın Önünü Engelliyorlar'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten TFF'ye Sert Eleştiriler

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından basında önemli açıklamalarda bulundu. TFF'nin verdiği kararlarla ilgili tepkisini dile getiren Öztürk, Galatasaray'ın şampiyonlukları ve harcama limitleri konusunda yaşanan tutarsızlıklara dikkat çekti.

TFF Yönetimi Hakkında Sert Eleştiriler

Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini daha önce istifaya davet ettiklerini hatırlatarak, "Bu yönetimin seçilmesine katkılarımız oldu. Bundan dolayı üzgünüz. Kandık," dedi. TFF'nin harcama limitleriyle ilgili aldığı kararlara ve bunların Galatasaray’ı nasıl etkilediğine değindi.

Öztürk, "Galatasaray, her sene şampiyon olduğu için limitleri yüksek. Bir limit problemimiz yok. Bu limit problemi kimi rahatsız etmiş olabilir?" diyerek durumu sorguladı. Ayrıca, TFF'nin disiplin ve tahkim konusundaki kararlarının tutarsız olduğuna işaret etti.

Hakem ve VAR Eleştirisi

Öztürk, maçta yaşanan hakem kararlarına da değinerek, "Bugün de sahada oynatmamaya çalışan bir hakem var. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR da vardı. Verilmeyen bir penaltımız vardı," ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın geleceği için TFF yönetiminin değişmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler ve Türk futbolunun önünü açarlar," şeklinde konuştu.

Yerli ve Yabancı Hakem Tartışmaları

Yabancı VAR hakemi uygulamasına da değinen Öztürk, geçen sene bu sistemle şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Mayıs ayında Galatasaray şampiyon olacak. Gerçek 5. yıldızı takacak," dedi. Öztürk, rakip takım için önerilerde bulunarak, "Kuruluş yılları 1907, o yüzden 7 yıldız taksınlar. Hiç değilse havaları olur," şeklinde espri yaptı.