Metin Öztürk'ten TFF'ye Sert Eleştiriler: 'Galatasaray'ın Önünü Engelliyorlar'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, TFF'yi eleştirerek, Galatasaray'ın engellendiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:06
Metin Öztürk'ten TFF'ye Sert Eleştiriler: 'Galatasaray'ın Önünü Engelliyorlar'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten TFF'ye Sert Eleştiriler

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından basında önemli açıklamalarda bulundu. TFF'nin verdiği kararlarla ilgili tepkisini dile getiren Öztürk, Galatasaray'ın şampiyonlukları ve harcama limitleri konusunda yaşanan tutarsızlıklara dikkat çekti.

TFF Yönetimi Hakkında Sert Eleştiriler

Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini daha önce istifaya davet ettiklerini hatırlatarak, "Bu yönetimin seçilmesine katkılarımız oldu. Bundan dolayı üzgünüz. Kandık," dedi. TFF'nin harcama limitleriyle ilgili aldığı kararlara ve bunların Galatasaray’ı nasıl etkilediğine değindi.

Öztürk, "Galatasaray, her sene şampiyon olduğu için limitleri yüksek. Bir limit problemimiz yok. Bu limit problemi kimi rahatsız etmiş olabilir?" diyerek durumu sorguladı. Ayrıca, TFF'nin disiplin ve tahkim konusundaki kararlarının tutarsız olduğuna işaret etti.

Hakem ve VAR Eleştirisi

Öztürk, maçta yaşanan hakem kararlarına da değinerek, "Bugün de sahada oynatmamaya çalışan bir hakem var. Müdahale etmesi gereken durumlarda müdahale etmeyen bir VAR da vardı. Verilmeyen bir penaltımız vardı," ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın geleceği için TFF yönetiminin değişmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler ve Türk futbolunun önünü açarlar," şeklinde konuştu.

Yerli ve Yabancı Hakem Tartışmaları

Yabancı VAR hakemi uygulamasına da değinen Öztürk, geçen sene bu sistemle şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Mayıs ayında Galatasaray şampiyon olacak. Gerçek 5. yıldızı takacak," dedi. Öztürk, rakip takım için önerilerde bulunarak, "Kuruluş yılları 1907, o yüzden 7 yıldız taksınlar. Hiç değilse havaları olur," şeklinde espri yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göksel Gümüşdağ: Türk Futbolu İçin Fiyasko Bir Organizasyon Var
2
Sivasspor, Beşiktaş Maçına Hazır: Taktik Antrenmanlar Tamamlandı
3
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor'u Mağlup Etti
4
Kocaelispor Trendyol 1. Lig'de Üst Sırayı Korudu
5
Gaziantep FK, İstanbulspor Maçına Hazır Olmak İçin Antrenmanlarına Başladı
6
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. Hafta Sonuçları ve Zirve
7
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi'ni 3-0 Geçti

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı