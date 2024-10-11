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Metin Şahin'in Adaylık Başvurusu Reddedildi

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, adaylık başvurusunun reddedildiğini duyurdu ve kararı tahkim kuruluna taşıyacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:28
Metin Şahin'in Adaylık Başvurusu Reddedildi

Metin Şahin'in Adaylık Sürecindeki Gelişmeler

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, federasyonun geleceği için önemli bir adım atarak 20 Ekim 2024 tarihinde yapılacak genel kurulda başkanlık adaylığı için başvurusunu yaptı. Ancak, yapılan resmi açıklamada, adaylık başvurusunun kabul edilmediği bildirildi.

Adaylık Başvurusu ve Reddedilme Süreci

Metin Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Başkan adaylığı için toplamda 130 destek imzası topladık ve bunları değerlendirme komisyonuna sunduk. Ancak, imzaların büyük bir kısmı farklı nedenlerden dolayı kabul edilmedi."

Hukuki Süreç Başlatılıyor

Şahin, hukuki haklarını kullanma kararı aldığını belirtti ve ekledi: "Bu durumu, yönetmelik ve ana statüye aykırı olduğunu ileri sürerek tahkim kuruluna itiraz edeceğiz. Tahkim kurulu konuyla ilgili incelemeler yapacak ve kararını verecektir. Biz, tahkim kurulunun en adil kararı vereceğine inanıyoruz."

Sonuç olarak, 21 yıldır federasyon başkanlığını sürdüren Metin Şahin, genel kurulda yer alarak destekçilerini temsil etme niyetinde. "Sizlerin desteğiyle bu seçimde başarı elde edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte gece gündüz mücadele edeceğiz" diye ekledi.

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