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Metpack Alanya Yıldızları Finale Yükseldi: Gaziantep Polisgücü ile Eşitlik Sonrası 3-1 Kazandı

Metpack Alanya Yıldızları, Gaziantep Polisgücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta penaltılarda 3-1 galip gelerek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:00
Metpack Alanya Yıldızları Finale Yükseldi: Gaziantep Polisgücü ile Eşitlik Sonrası 3-1 Kazandı

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig Play-off Yarı Finali Heyecanı

Gaziantep Polisgücü ve Metpack Alanya Yıldızları arasındaki Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde nefes kesen bir mücadele yaşandı. Normal süresi 2-2 tamamlanan maçta, Metpack Alanya Yıldızları, sonuç belirleme atışlarında 3-1'lik skorla rakibini geçerek finale yükselmeyi başardı.

Maçın Detayları

Alanya'nın Avsallar Hokey Sahası'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk periyodu her iki takımın etkili savunmasıyla golsüz geçti. İkinci periyotta ise Metpack Alanya Yıldızları'nın kaptanı Vakıf Can Kılınç, 27. dakikada kazandıkları penaltı-korner atışında topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 33. dakikasında Gaziantep Polisgücü'nden Yasin Ercan, kaleci Tolunay Kasım ile girdiği pozisyonda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası penaltı kararı iptal edilmedi. Metpack Alanya Yıldızları, 34. dakikada Rus oyuncusu Linar Fattakova ile penaltı vuruşunu başarıyla gerçekleştirdi ve skor 2-0'a geldi.

İlk yarının sonlarına doğru Gaziantep Polisgücü, üçüncü çeyreğin son saniyelerinde Mazlum Keskin'in attığı golle farkı bire indirdi. Ardından, son çeyrekte 50. dakikada Latif Adeel'in kaydettiği gol ile 2-2 eşitlik sağlandı.

Sonuç Belirleme Atışlarına Giden Maç

Maçın normal süresi eşitlikle sonuçlanınca, taraflar sonuç belirleme atışlarına geçti. Bu aşamada, Metpack Alanya Yıldızları, rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Metpack Alanya Yıldızları, 29 Mayıs Perşembe günü, Nevşehir Belediyespor ve Selçuklu Belediyespor arasındaki maçın kazananı ile şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele verecek.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Gaziantep Polisgücü'ne sonuç belirleme atışlarında 3-1 üstünlük kuran Metpack Alanya Yıldızları, finale yükseldi.

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta...

Açık Alan Hokeyi Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde normal süresi 2-2 biten maçta Gaziantep Polisgücü'ne sonuç belirleme atışlarında 3-1 üstünlük kuran Metpack Alanya Yıldızları, finale yükseldi.

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