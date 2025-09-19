MHK Kadın Hakem Semineri Sona Erdi

Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği kadın hakem semineri sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki açıklamaya göre seminer, hakemlerin mesleki gelişimini desteklemeyi amaçladı.

Katılım ve eğitmenler

Seminere 17 kadın hakem ve 25 kadın yardımcı hakem katıldı. Etkinlikte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyeleri de yer aldı. Eski FIFA hakem eğitmenleri Jouni Hyytia ve Joa Ferreira, kural güncellemelerine ilişkin teorik eğitimler verdi.

Uygulama programı

Seminer programı kapsamında fitness çalışmaları ve saha uygulamaları da gerçekleştirildi, katılımcıların kural bilgisi ve saha performansları güçlendirildi.