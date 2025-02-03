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Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'a Transfer Oldu

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt ile anlaşarak Bundesliga'ya transfer oldu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:44
Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'a Transfer Oldu

Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a Geçiş

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt, kulübümüze net 3 milyon avro transfer ücreti ve 500 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir," denildi.

Yeni İmza ve Forma Numarası

Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, 31 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Batshuayi'nin yeni takımında 30 numaralı forma giyeceği belirtildi.

Batsuhayi'nin Galatasaray Performansı

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Michy Batshuayi, takımına 7 gol ve 2 asist ile katkı sağladı.

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