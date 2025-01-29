DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,18 0,38%
ALTIN
3.171,25 0,12%
BITCOIN
3.644.093,31 -0,46%

Midtjylland, Fenerbahçe'yi Yenmek İçin Sahaya Çıkacak

Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, Fenerbahçe ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi galibiyet hedefinde olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:12
Midtjylland, Fenerbahçe'yi Yenmek İçin Sahaya Çıkacak

Midtjylland, Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Midtjylland'ın teknik direktörü Thomas Thomasberg, galibiyet için sahaya çıkacaklarını açıkladı. MCH Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Thomasberg, bu maçın iki takım için de oldukça önemli olduğunu belirtti.

Maç İçin İyi Hazırlandık

Thomasberg, "Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maça iyi hazırlandık. Son olarak iyi bir maç oynadık. Umarız bu formumuzu sürdürebiliriz. Yarın maçı kazanma şansımız var" dedi. Ayrıca Jose Mourinho'ya karşı oynamak istediğini ancak onun maçta olamayacağını belirtti.

Beraberlik Stratejisi

Beraberliğin her iki ekibi de üst tura çıkarabileceğini hatırlatan deneyimli teknik adam, "İki takıma da beraberlik yetebilir. Geriye düşersek zorlanabiliriz ama duruşumuz Fenerbahçe'yi yenmek olacak. Bu doğrultuda kendimizi hazırladık" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Güçlü ve Zayıf Noktaları

Thomasberg, Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini ve kendi stiliyle sahada olacaklarını vurguladı: "Fenerbahçe'nin hücumda çok iyi oyuncuları var. Zayıf noktalarını gördük ve bunları kullanmayı düşünüyoruz. Maça iyi yönden bakıyoruz ve kazanmaya çalışacağız."

Zor Lig ve Stratejiler

Şu an turu geçmek için avantajlı bir durumda olduklarını belirten Thomasberg, zorlu bir lig formatına dikkat çekti: "Porto ve Fenerbahçe gibi takımlar zor durumda. Bu yeni format, analizlerimizi daha geniş bir çerçevede yapmamızı gerektiriyor. Benim açımdan bu durum avantajlı."

Mourinho'ya Karşı Oynamak Üzücü

Thomasberg, Mourinho gibi dünyanın en iyi antrenörlerinden birine karşı oynamanın ekstra motivasyon olduğunu ifade etti. "O orada olmaması üzücü. Karşıma çıkacak en iyi antrenördü ama maalesef olmayacak" diye ekledi.

Adam Buksa'dan Danimarka Atmosferi Yorumu

Midtjylland oyuncularından Adam Buksa, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Buksa, "Fenerbahçe ile Türkiye'de oynadım ve 2 gol attım. Kadıköy'deki atmosfer çok iyiydi, şimdi Danimarka atmosferini de beğeneceksiniz" şeklinde konuştu.

Buksa, Türkiye'deki lig ile Danimarka ligi arasındaki farklardan da bahsederek, "Türkiye liginde tecrübeli oyuncular var. Danimarka liginde ise genç yetenekler bulunuyor. Burada çok iyi takımlar da mevcut" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ajax Teknik Direktörü Farioli'den Galatasaray Öncesi Açıklamalar
2
Trabzonspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Galatasaray, Ajax Maçı İçin Amsterdam'a Uçtu
4
Fatih Karagümrük, Brezilyalı Serginho'yu Kadrosuna Kattı
5
Türkiye Hentbol Federasyonu ve Mercedes-Benz Türk Sponsorluk Anlaşmasını Uzattı
6
Beşiktaş, Samsun'da Süper Lig Maçına Hazır
7
Danylo Sikan: 'Trabzonspor ile Büyük Başarılar Kazanacağım'

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı