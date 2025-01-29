Midtjylland, Fenerbahçe'yi Yenmek İçin Sahaya Çıkacak

Midtjylland, Fenerbahçe'ye Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Midtjylland'ın teknik direktörü Thomas Thomasberg, galibiyet için sahaya çıkacaklarını açıkladı. MCH Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Thomasberg, bu maçın iki takım için de oldukça önemli olduğunu belirtti.

Maç İçin İyi Hazırlandık

Thomasberg, "Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maça iyi hazırlandık. Son olarak iyi bir maç oynadık. Umarız bu formumuzu sürdürebiliriz. Yarın maçı kazanma şansımız var" dedi. Ayrıca Jose Mourinho'ya karşı oynamak istediğini ancak onun maçta olamayacağını belirtti.

Beraberlik Stratejisi

Beraberliğin her iki ekibi de üst tura çıkarabileceğini hatırlatan deneyimli teknik adam, "İki takıma da beraberlik yetebilir. Geriye düşersek zorlanabiliriz ama duruşumuz Fenerbahçe'yi yenmek olacak. Bu doğrultuda kendimizi hazırladık" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin Güçlü ve Zayıf Noktaları

Thomasberg, Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini ve kendi stiliyle sahada olacaklarını vurguladı: "Fenerbahçe'nin hücumda çok iyi oyuncuları var. Zayıf noktalarını gördük ve bunları kullanmayı düşünüyoruz. Maça iyi yönden bakıyoruz ve kazanmaya çalışacağız."

Zor Lig ve Stratejiler

Şu an turu geçmek için avantajlı bir durumda olduklarını belirten Thomasberg, zorlu bir lig formatına dikkat çekti: "Porto ve Fenerbahçe gibi takımlar zor durumda. Bu yeni format, analizlerimizi daha geniş bir çerçevede yapmamızı gerektiriyor. Benim açımdan bu durum avantajlı."

Mourinho'ya Karşı Oynamak Üzücü

Thomasberg, Mourinho gibi dünyanın en iyi antrenörlerinden birine karşı oynamanın ekstra motivasyon olduğunu ifade etti. "O orada olmaması üzücü. Karşıma çıkacak en iyi antrenördü ama maalesef olmayacak" diye ekledi.

Adam Buksa'dan Danimarka Atmosferi Yorumu

Midtjylland oyuncularından Adam Buksa, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Buksa, "Fenerbahçe ile Türkiye'de oynadım ve 2 gol attım. Kadıköy'deki atmosfer çok iyiydi, şimdi Danimarka atmosferini de beğeneceksiniz" şeklinde konuştu.

Buksa, Türkiye'deki lig ile Danimarka ligi arasındaki farklardan da bahsederek, "Türkiye liginde tecrübeli oyuncular var. Danimarka liginde ise genç yetenekler bulunuyor. Burada çok iyi takımlar da mevcut" dedi.