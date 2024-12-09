Mihraç Akkuş'un Hedefi: Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Judonun "Altın Çocuğu" Mihraç Akkuş, 2028 Olimpiyatlarına Odaklandı

Türkiye'nin ümitlerde ilk dünya judo şampiyonu unvanını taşıyan Mihraç Akkuş, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yer almayı hedefliyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda elde edemediği madalyayı kazanmak için yoğun bir çalışma sürecinde olan 24 yaşındaki judocu, spora 10 yaşında güreşçi ağabeylerinin yönlendirmesiyle başladı ve 2 yıl sonra judo ile kariyerine devam etti.

Kariyerinde Birçok Başarıya İmza Attı

Mihraç Akkuş, özellikle Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda son 16 turunda elenmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Şu anda Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen ortak çalışma kampına katılarak 'yarım kalan işini' tamamlamak için ter döküyor. Judonun zorlu ama güzel bir spor olduğuna dikkat çeken Akkuş, "Kırk bir gün içinde Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. 23 yaş altı Avrupa üçüncülüğüm ve gençler Avrupa üçüncülüğüm de var," ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Hedefine Sakatlık Engeli

2014-2024 dönemindeki olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini belirten Mihraç, 2024 Olimpiyatları'na omuz sakatlığı nedeniyle katılamayacağını açıkladı: "Ameliyat oldum ve bir buçuk sene kayıp yaşadım. Olimpiyatlara yakın bir tarih olduğu için geri dönüşüm biraz geç oldu."

Motivasyonu İstiklal Marşı

Milli judocu, hedefinin ülkesini en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle amacım tekrar olimpiyatlara katılıp, bayrağımızı en üstte görmek. Bu da en büyük motivasyonlarımızdan biri," dedi. Kariyerini bir olimpiyat madalyası ile süslemek istediğini belirtti.

Geçmiş Başarıların Ardından Uzun Bir Yol

Samsun TOHM Judo Başantrenörü Erkut Şahin, Mihraç'ın 2017 yılında Ümit Milli Judo Takımı'nda yer aldığını ve Avrupa Şampiyonası, EYOF ve Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak kendini ispatladığını belirtti. Şahin, "İnşallah 2028 Olimpiyatlarına hazırlıklarını tamamlayarak iyi bir derece elde eder," ifadelerini kullandı.