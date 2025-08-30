Milan, Lecce'yi 2-0 Yenerek Sezonun İlk Galibiyetini Aldı
Maçın özeti
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 2. hafta mücadelesinde Milan, deplasmanda Lecce'yi 2-0 mağlup etti.
Via del Mare Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Goller ve kritik anlar
Maçın 66. dakikasında Ruben Loftus-Cheek ile öne geçen Milan, 86. dakikada Christian Pulisic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.
Sonuç ve takım için anlamı
Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Milan, sezondaki ilk galibiyetini aldı. Kulüp, Serie A'nın 1. hafta maçında sahasında ligin yeni ekibi Cremonese'ye 2-1 yenilerek sezona mağlubiyetle başlamıştı.