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Milan Skriniar, Fenerbahçe ile Transfer Görüşmeleri İçin İstanbul'a Geliyor

Milan Skriniar, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:11
Milan Skriniar, Fenerbahçe ile Transfer Görüşmeleri İçin İstanbul'a Geliyor

Milan Skriniar, Fenerbahçe ile Transfer Görüşmeleri Yapmak İçin İstanbul'a Geliyor

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Milan Skriniar, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geliyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 5 maçta görev alan Slovak savunma oyuncusu, öğleden sonra İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Transferin detaylarıyla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

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