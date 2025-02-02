Milano Derbisinde Dramatiik Beraberlik: Inter, Uzatma Dakikalarında Puana Erişti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında heyecan dolu bir Milano derbisi gerçekleşti. San Siro Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milan ile Inter 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıyı Milan, Tijani Reijnders‘ın 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Ancak mücadelenin son anları, Inter için umut doluydu. Savunma oyuncusu Stefan de Vrij, yeni transfer Nicola Zalewski'nin pasıyla 90+3. dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

Mücadele, Derby della Madonnina olarak bilinen bu tarihi karşılaşma, her iki takımın da gösterdiği mücadele ile unutulmaz anlara sahne oldu.

Inter’de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maça ilk 11’de başladı fakat 63. dakikada Piotr Zielinski'ye yerini bıraktı.

Maç sonunda, henüz bir maçı eksik olan Inter, toplam 51 puanla ikinci sırada yer almayı sürdürdü. Milan ise 35 puanla sekizinci sırada kaldı.