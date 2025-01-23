Milli Atıcı Buğra Selimzade, H&N Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Buğra Selimzade, Almanya'da Gümüş Madalya Kazandı

Milli atıcı Buğra Selimzade, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde gerçekleştirilen ikinci yarışmada, elemelerde 589 puan ile ilk sırayı elde eden Yusuf Dikeç ile 580 puan ile 8. sırayı alan Buğra Selimzade, finale yükselmeyi başardı.

Finalde 244,7 puan toplayan Buğra Selimzade, gümüş madalyayı kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Organizasyondaki ilk yarışmada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ise ikinci gün final müsabakasını 200,9 puan ile 4. sırada tamamladı.

Şevval İlayda Tarhan da Radyocu Oldu

Türkiye'yi 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde temsil eden milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, elemelerde 577 puan ile finale yükseldi. Final müsabakasında 154,3 puan alan Tarhan, 6. sırada yer aldı.