Milli Atıcı Ömer Tuna Göktekin, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde Türkiye'yi Temsil Edecek

Ömer Tuna Göktekin, Olimpiyat Hayalleriyle Yarışacak

Henüz 11 yaşında minikler Türkiye rekorunu kıran ve önümüzdeki ay Kuzey Makedonya'da havalı tabanca branşında yarışacak olan milli atıcı Ömer Tuna Göktekin, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nden davet aldı. 10 yaşında atıcılıkla tanışan genç sporcu, bu uluslararası etkinlikte Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

Genç Yetenek ve Antrenman Azmi

İzmir'de aticilik ile tanışan Ömer Tuna, cimnastik ve masa tenisi gibi spor dallarına da ilgi duyuyordu. Bir gün, antrenman yaparken poligon seslerini duydu ve havalı tabanca ile atış yapmaya başladı. Antrenörleri, içinde bir yetenek olduğunu belirttikten sonra 10 yaşında bu spora yöneldi.

Pandemi döneminde bile antrenmanlarına devam eden Ömer, kendi tabancasıyla evinin bodrumunda çalışarak azminden vazgeçmedi. 2021'de Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası’nda şampiyon olan genç sporcu, 283 puanla Yıldız B Erkekler 10 Metre Hava Tabanca Türkiye rekorunu kırarak dikkatleri üzerine çekti.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Ömer Tuna, geçtiğimiz şubat ayında Estonya'da gerçekleşen U16-U18 Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda da Avrupa rekoru kırarak milli takım kadrosunda yer aldı. Performansıyla 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’ne davet edilen tek erkek Türk sporcu olma özelliğini taşıyor.

Gelecek Hedefleri

Ömer Tuna Göktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "İlk hedefim olimpiyat kotası almak" ifadelerini kullandı. Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısına da değinen Ömer, "Tüm başarılarını geçmeyi çok istiyorum" dedi.

Ömer Tuna, gelecekte olimpiyatlara katılacak ilk Türk atıcı olmayı ve burada altın madalya kazanmayı hayal ediyor. Antrenörü Cuma Sarıbayındır ise onun azim ve çalışkanlığına dikkat çekerek, Kuzey Makedonya'dan madalya ile dönmeyi beklediklerinin altını çizdi.

İzmir'de atıcılıkla 10 yaşında tanışan ve bir yıl sonra minikler Türkiye rekoru kıran 16 yaşındaki Ömer Tuna Göktekin, havalı tabanca branşında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Göktekin, Atatürk Stadyumunda bulunan Havalı Silahlar Atış Poligonunda çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'de atıcılıkla 10 yaşında tanışan ve bir yıl sonra minikler Türkiye rekoru kıran 16 yaşındaki Ömer Tuna Göktekin, havalı tabanca branşında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Göktekin, Atatürk Stadyumunda bulunan Havalı Silahlar Atış Poligonunda çalışmalarına devam ediyor.