Milli Atıcılar, Avrupa Şampiyonası'nı 10 Madalya ile Tamamladı

Türkiye, 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda muhteşem bir başarı göstererek 10 madalya kazandı. Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen organizasyonda milli atıcılarımız, toplamda 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Gümüş ve Bronz Madalya Elde Eden Takımlar

Şampiyonanın son gününde, Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Dilara Bedia Kızılsu’dan oluşan milli takım, trap trio büyük kadınlar disiplininde gümüş madalyayı kazanarak dikkat çekti. Ayrıca, Esma Samira Kaya, İlia Naz Uzun ve Tuğba Tatlı’nın yer aldığı milli takım ise trap trio genç kadınlar disiplininde bronz madalya sahibi oldu.

İlk 10'a Girmeyi Başaran Takımlar

Ay-yıldızlı ekip, trap trio genç erkekler kategorisinde ise Ege Çapar, Hüseyin Efe Özmen ve Vekil Ege Keten ile 4. sırada yer aldı. Böylece 25 Temmuz'dan bu yana süren yarışmalar sonucunda Türkiye, toplam 10 madalya kazanmış oldu.

Madalya Kazanan Sporcular

Altın Madalya:

- Buğra Selimzade (50 metre serbest tabanca büyük erkekler)

- Muhammet Seyhun Kaya (Skeet solo genç erkekler)

- Hüseyin Efe Özmen (Trap solo genç erkekler)

- Muhammed Seyhun Kaya, Ali Can Arabacı, Ahmet Baran (Skeet trio genç erkekler)

Gümüş Madalya:

- Adnan Efe Uçar (50 metre serbest tabanca genç erkekler)

- Buğra Selimzade, İsmail Keleş, Aydın Güçlü (50 metre serbest tabanca büyük erkekler takım)

- Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir, Dilara Bedia Kızılsu (Trap trio büyük kadınlar)

Bronz Madalya:

- Buğra Selimzade, Aydın Güçlü, İsmail Keleş (25 metre standart tabanca erkekler takım)

- Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Yavuz İlnam (Trap büyük erkekler takım)

- Esma Samira Kaya, İlia Naz Uzun, Tuğba Tatlı (Trap trio genç kadınlar)

Türkiye, 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya elde etti. Şampiyonada bugün Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Dilara Bedia Kızılsu'dan oluşan milli takım, trap trio büyük kadınlar disiplininde gümüş madalya aldı.

Türkiye, 2025 Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda 4'ü altın toplam 10 madalya elde etti. Şampiyonada bugün Rümeysa Pelin Kaya, Safiye Temizdemir ve Dilara Bedia Kızılsu'dan oluşan milli takım, trap trio büyük kadınlar disiplininde gümüş madalya aldı.