Milli Atıcılar Kuveyt'te Altın Madalya Kazandı

Milli Atıcılarımız Kuveyt'te Şampiyonluk Yaşadı

Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde büyük bir başarıya imza atarak trap karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Finalde Kuveyt'i Geride Bıraktılar

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Al-Sulaibiya kentinde gerçekleşen bu prestijli organizasyonda, Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan milli takım, 142 puan toplayarak finale yükseldi. Altın madalya maçında güçlü rakipleri Kuveyt'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar.

Rümeysa Pelin Kaya Trap Kadınlar Kategorisinde 4. Oldu

Öte yandan, trap kadınlar kategorisinde mücadele eden Rümeysa Pelin Kaya, 24 sporcu arasında . 4. sırada yer alırken; Safiye Temizdemir ise 5. sırada tamamladı.

Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya, Kuveyt'te düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde trap karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.