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Milli Atletler Fransa'da Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Madalya Peşinde

Türkiye, Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda milli atletleriyle madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 13:03
Milli Atletler Fransa'da Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Madalya Peşinde

Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen Avrupa 10.000 Metre Kupası, 24 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın Pace kasabasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi bu önemli yarışmada temsil edecek olan milli sporcular, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, antrenörleri Ali Topal ve Ümmü Kiraz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Yarışmada madalya mücadelesi verecek milli atletler arasında Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Dilek Öztürk, Nursena Çeto ve Yonca Kutluk bulunuyor. Türk atletler, uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandırmak için yarışacak.

Avrupa Atletizm Birliği tarafından Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda...

Avrupa Atletizm Birliği tarafından Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, bu ülkeye gitti.

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