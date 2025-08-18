Milli Atletlerden Taşkent'te 2 Altın, Toplam 4 Madalya
"Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour"ta ay-yıldızlı performansı
Türkiye Atletizm Federasyonu açıklamasına göre, başkent Taşkent'te düzenlenen "Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour" yarışmasında milli sporcular önemli dereceler elde etti.
Organizasyona 15 ülkeden yaklaşık 250 atlet katıldı. Türkiye, 4 sporcu ile katıldığı turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Madalyalar şu isimlere gitti:
Kayhan Özer — 100 metre: 10.41 (altın)
Mikdat Sevler — 110 metre engel: 13.78 (altın)
Halil Yılmazer — Çekiç atma: 74.04 m (gümüş)
Can Özüpek — Üç adım atlama: 16.03 (bronz)
Federasyonun açıklamasında, milli atletlerin uluslararası arenadaki rekabetçi performansını sürdürdüğü vurgulandı.