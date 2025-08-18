DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,64 0,06%
ALTIN
4.379,78 0,02%
BITCOIN
4.755.306,29 -0,02%

Milli Atletlerden Taşkent'te 2 Altın, Toplam 4 Madalya

Milli atletler, Taşkent'teki 'Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour' yarışmasında 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:39
Milli Atletlerden Taşkent'te 2 Altın, Toplam 4 Madalya

Milli Atletlerden Taşkent'te 2 Altın, Toplam 4 Madalya

"Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour"ta ay-yıldızlı performansı

Türkiye Atletizm Federasyonu açıklamasına göre, başkent Taşkent'te düzenlenen "Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour" yarışmasında milli sporcular önemli dereceler elde etti.

Organizasyona 15 ülkeden yaklaşık 250 atlet katıldı. Türkiye, 4 sporcu ile katıldığı turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Madalyalar şu isimlere gitti:

Kayhan Özer — 100 metre: 10.41 (altın)

Mikdat Sevler — 110 metre engel: 13.78 (altın)

Halil Yılmazer — Çekiç atma: 74.04 m (gümüş)

Can Özüpek — Üç adım atlama: 16.03 (bronz)

Federasyonun açıklamasında, milli atletlerin uluslararası arenadaki rekabetçi performansını sürdürdüğü vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig 2. Hafta: Arca Çorum FK Averajla Lider
2
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'de Yaka Kamerası Uygulamasını Başlattı
3
Süper Lig'de 5 Kulüp PFDK'ye Sevk Edildi — TFF Açıklaması
4
Amed Sportif Faaliyetler'in Yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Oldu
5
17. Campus Cup Yelkenli Yarışları Marmaris'te Tamamlandı
6
Kangrenden Bacağını Kaybeden Harun Mut, Sporla Hayata Bağlandı
7
Trabzonspor, Güneş Yönetiminde Tarihinin En Kötü Dönemini Yaşıyor

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri