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Milli Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti

34 yaşındaki milli basketbolcu İlkan Karaman, hayatını kaybetti. Basketbol camiası büyük bir üzüntü yaşıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 12:09
Milli Basketbolcu İlkan Karaman Hayatını Kaybetti

Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Vefatı

Türkiye basketbol camiası, milli sporcu İlkan Karaman'ın 34 yaşında yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle karşılıyor. Basketbol Federasyonu, Karaman'ın vefatını duyururken başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyonun Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kariyeri ve Kulüpleri

İlkan Karaman, spor hayatı boyunca TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor gibi takımlarda forma giymiştir.

Taziye Mesajları

Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri de, İlkan Karaman için taziye mesajları yayımlayarak, onun spor dünyasındaki yerini ve anısını yaşatacaklarını belirttiler.

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