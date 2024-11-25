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Milli Bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nda milli bilardocular 5 madalya ile büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 23:49
Milli Bilardocular Avrupa Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Milli Bilardocular 5 Madalya ile Dönüyor

Antalya'da gerçekleşen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası, Türkiye'nin milli bilardocuları için başarılarla dolu geçti. Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, organizasyon Serik ilçesinde düzenlendi ve milli sporcular 5 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Sinem Kökten Altın Madalya Kazandı

Şampiyonada, milli sporculardan Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın madalya kazanma başarısı göstermeyi başardı.

Ferdi Özdemir Gümüş ve Bronz Madalya

Başka bir milli sporcu Ferdi Özdemir, 9 top müsabakalarını gümüş madalya ile tamamladı. Aynı zamanda, 10 top müsabakasında bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler Takımı Gümüş Madalya Aldı

Çetin Aslan, Raşit Saylam ve Ferdi Özdemir'den oluşan Erkekler Milli Takımı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Çetin Aslan'dan Diğer Bir Başarı

Ayrıca, Çetin Aslan, 14.1 Straight Pool müsabakasında da gümüş madalya kazanarak milli takıma katkı sağladı.

Bu sonuçlarla Türkiye, bilardo alanında önemli bir başarı elde etti ve sporcular büyük bir gurur kaynağı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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