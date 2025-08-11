Milli Bisikletçi Burak Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Burak Başer, 2026 Dünya Şampiyonası İçin Pedal Çeviriyor

20 yaşındaki milli bisikletçi Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda başarı hedefiyle antrenmanlarına başladı. Çocukluğundan beri bisiklet tutkusunu sürdüren Başer, Zonguldak Fen Lisesi'nde okurken katıldığı okullararası yarışta elde ettiği üçüncülük ile dikkat çekti.

Profesyonel Yarış Hayatı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörü İsmail Yıldız ile profesyonel düzeyde yarışlara adım atan Burak Başer, katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler kazanarak 2023'te milli sporcu unvanını aldı. Son olarak, 18-20 Temmuz tarihlerinde Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Eliminatör XCO ve Eleme Usulü Sprint (XCE) kategorilerinde üçüncülük elde etti.

Hedef: Ay Yıldızlı Forma ile Başarı

Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı taşımak için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başer, antrenmanlarını daha kısa ve sert tutma eğiliminde olduğunu kaydetti. Dünya Şampiyonası ve kupasının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya'da düzenlenmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başer, "Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettim. Bu sene de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Yine milli takım adına yarıştık. Güzel duygular bizi onore ediyor," dedi.

Haftada 20 Saat Antrenman

Parkurun Sakarya'da olması nedeniyle kentte sık sık antrenman yapan Başer, haftanın 5 günü toplamda 4 saat boyunca antrenman yaptığını paylaştı. Dağ bisikletinin sunduğu özgürlük hissini vurgulayan Başer, "Dağ bayır istediğimiz yere, istediğimiz şekilde çıkabiliyoruz. Motosikletle veya araçla bunlar olmuyor," diye konuştu.

Eliminatör Alanında Hedefler

Eliminatör Dünya Şampiyonası'nın Türkiye için yeni bir alan olduğunu belirten Burak Başer, milli takımın bu alana daha fazla ağırlık vermeye başladığını, antrenmanların bu doğrultuda değiştiğini kaydetti. Başer, "Seneye inşallah daha üst mecralarda ve kürsü de olacak şekilde antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz," diyerek sözlerini sonlandırdı.

