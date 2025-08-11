DOLAR
40,71 -0,03%
EURO
47,49 -0,13%
ALTIN
4.398,82 1,02%
BITCOIN
4.952.197,92 -2,52%

Milli Bisikletçi Burak Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:16
Milli Bisikletçi Burak Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Burak Başer, 2026 Dünya Şampiyonası İçin Pedal Çeviriyor

20 yaşındaki milli bisikletçi Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda başarı hedefiyle antrenmanlarına başladı. Çocukluğundan beri bisiklet tutkusunu sürdüren Başer, Zonguldak Fen Lisesi'nde okurken katıldığı okullararası yarışta elde ettiği üçüncülük ile dikkat çekti.

Profesyonel Yarış Hayatı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü antrenörü İsmail Yıldız ile profesyonel düzeyde yarışlara adım atan Burak Başer, katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler kazanarak 2023'te milli sporcu unvanını aldı. Son olarak, 18-20 Temmuz tarihlerinde Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda Eliminatör XCO ve Eleme Usulü Sprint (XCE) kategorilerinde üçüncülük elde etti.

Hedef: Ay Yıldızlı Forma ile Başarı

Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı taşımak için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Başer, antrenmanlarını daha kısa ve sert tutma eğiliminde olduğunu kaydetti. Dünya Şampiyonası ve kupasının Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya'da düzenlenmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başer, "Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda derece elde ettim. Bu sene de Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Yine milli takım adına yarıştık. Güzel duygular bizi onore ediyor," dedi.

Haftada 20 Saat Antrenman

Parkurun Sakarya'da olması nedeniyle kentte sık sık antrenman yapan Başer, haftanın 5 günü toplamda 4 saat boyunca antrenman yaptığını paylaştı. Dağ bisikletinin sunduğu özgürlük hissini vurgulayan Başer, "Dağ bayır istediğimiz yere, istediğimiz şekilde çıkabiliyoruz. Motosikletle veya araçla bunlar olmuyor," diye konuştu.

Eliminatör Alanında Hedefler

Eliminatör Dünya Şampiyonası'nın Türkiye için yeni bir alan olduğunu belirten Burak Başer, milli takımın bu alana daha fazla ağırlık vermeye başladığını, antrenmanların bu doğrultuda değiştiğini kaydetti. Başer, "Seneye inşallah daha üst mecralarda ve kürsü de olacak şekilde antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz," diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sakaryalı milli bisikletçi 20 yaşındaki Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya...

Sakaryalı milli bisikletçi 20 yaşındaki Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda finişi gören ilk sporcu olmak için çalışmalara başladı.

Sakaryalı milli bisikletçi 20 yaşındaki Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya...

Sakaryalı milli bisikletçi 20 yaşındaki Burak Başer, 2026 UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda finişi gören ilk sporcu olmak için çalışmalara başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehirli Operi, Zorlu Şartlarda Galibiyetin Anlamını Açıklıyor
2
Türkiye Esporunda Küresel Hedefler: TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir Açıklamalarda Bulundu
3
Milli Bisikletçi Burak Başer, 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
4
Trabzonspor, Kocaelispor Maçına Hazır
5
Karaman'da Türkiye Kupası 6. Etap Puanlı Yol Yarışları Tamamlandı
6
Gelecek Vadeden Milli Yüzücüler, Yunanistan’da Madalya Peşinde
7
Trabzonspor-Göztepe Maçında Dikkat Çeken Notlar

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek