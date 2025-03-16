Milli Boksörler Altın Madalya İçin Ringde

Sırbistan'da Altın Günü

Sırbistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası bugün, dört milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Büşra Işıldar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu mücadelede sporcularımız, dünya şampiyonu unvanlarını elde etmek için ringde ter dökecekler.

Final Maçlarının Zamanı

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde, toplam 12 sıkletteki altın madalya maçları TSİ 19.00'da başlayacak. Bu önemli gün, boks severler için oldukça heyecan verici.

Milli Boksörlerimizin Rakipleri

İlk olarak ringe çıkacak milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 52 kiloda ikinci kez dünya şampiyonu olma hedefiyle Kuzey Kore'den Pang Chol Mi ile karşılaşacak. Ardından Hatice Akbaş, 54 kiloda Fas'tan Widad Bertal ile altın madalya mücadelesine çıkacak.

Finallerin 7. ayağında ise Busenaz Sürmeneli, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanı ile 66 kiloda Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile mücadele edecek. Büşra Işıldar ise 81 kiloda son milli boksör olarak ringe çıkacak ve Rusya'dan Saltanat Medenova ile karşılaşacak.

Türkiye'nin Hedefi

Türkiye, bu önemli organizasyonda 4 altın madalya kazanarak, Rusya ve Kazakistan gibi güçlü rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.