Milli Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Liverpool'a Gitti

Milli boksörler, 4-14 Eylül'de düzenlenecek dünya şampiyonası için İstanbul'dan hareketle Manchester üzerinden Liverpool'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:22
Milli Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Liverpool'a Gitti

Milli Boksörler Dünya Şampiyonası İçin Liverpool'a Gitti

Kafile Liverpool'da

Türkiye Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre, millî takım, 4-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek dünya şampiyonasının ev sahibi İngilterenin Liverpool kentine ulaştı.

Kafile, İstanbul'dan havayoluyla Manchester kentine, oradan da karayoluyla Liverpool'a taşındı. Millî takımı Manchester'da Manchester Başkonsolos Yardımcısı Safa Sert karşıladı.

Millî Takım Kadrosu

10'ar kadın ve erkek sporcudan oluşan kadro:

Kadınlar: Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Büşra Işıldar, Elif Güneri, Esra Yıldız Kahraman, Gizem Özer, Hatice Akbaş, Sema Çalışkan, Şeyma Düztaş

Erkekler: Ahmet Pekel, Emrah Yaşar, Kaan Aykutsun, Mehmethan Çınar, Mücahit İlyas, Necat Ekinci, Samet Ersoy, Samet Gümüş, Sultan Osmanlı, Tolga Kaya

Milli boksörler, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Liverpool kentine...

Milli boksörler, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapacak İngiltere'nin Liverpool kentine gitti.

