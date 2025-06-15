Milli Boksörlerden Çekya'da Başarı: 1 Altın, 2 Bronz Madalya

Milli boksörlerimiz, Çekya'nın Usti Nad Labem şehrinde düzenlenen Dünya Boks Grand Prix'inde büyük bir başarıya imza atarak 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 85 kiloda Bedirhan Kalkan altın madalyanın sahibi olurken, 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan bronz madalya ile mücadeleyi tamamladı.

Federasyon başkanı Suat Hekimoğlu, eylül ayında İngiltere'de gerçekleştirilecek Dünya Boks Şampiyonası öncesi kamp ve hazırlık turnuvalarına verdikleri önemi vurgulayarak, "Amacımız İngiltere'ye hazır bir şekilde gitmek. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu turnuvadan madalyalarla dönen tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli boksörler, Çekya'da düzenlenen Dünya Boks Grand Prix'inde 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Çekya'nın Usti Nad Labem şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 85 kiloda Bedirhan Kalkan altın madalya, 80 kiloda Bayram Malkan ve 50 kiloda Nurullah Oyan ise bronz madalyaya kazandı.