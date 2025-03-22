Milli Eskrimci Alara Atmaca, 2028 Olimpiyatları’na Hazırlanıyor

Milli eskrimci Alara Atmaca, Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya ile dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşındaki sporcu, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hedefini koydu.

Bu yıl Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda altın, Almanya'daki aynı turnuvada ise gümüş madalya kazanan Alara, Antalya'daki şampiyonasında da zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Haftada dört gün antrenörlüğünü babası Onur Atmaca ile birlikte çalışan Alara, Balıkesir'deki özel bir okulda eğitim hayatına devam ediyor. AA muhabirine verdiği röportajda, eskrim sporuna 8 yaşında başladığını belirten Atmaca, "Avrupa şampiyonu olma hayaliyle çalıştım. Başta stres ve heyecan yaşadım ama bunu bekliyordum ve çok güzel bir duygu," şeklinde konuştu.

Alara, gelecek ay Çin'de yapılacak Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda derece almayı hedeflediğini vurgulayarak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda ay yıldızlı formayı giymeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Onur Atmaca ise, kızı Alara'nın Avrupa şampiyonluğunun tarihi bir başarı olduğunu kaydederek, "Alara birçok uluslararası turnuvada derece elde etti. Kamp sürecimiz verimli geçti ve gerçekten tarihe geçecek bir başarı elde ettik," ifadelerini kullandı.

Başarılı antrenör, kızı Alara'nın uluslararası başarılarının Türkiye'deki eskrim sporu için umut verici olduğunu vurguladı.