Milli Eskrimci Alara Atmaca, 2028 Olimpiyatları’na Hazırlanıyor

16 yaşındaki Alara Atmaca, Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 2028 Olimpiyatları hedefini belirledi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:10
Milli Eskrimci Alara Atmaca, 2028 Olimpiyatları’na Hazırlanıyor

Milli eskrimci Alara Atmaca, Antalya'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya ile dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşındaki sporcu, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hedefini koydu.

Bu yıl Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Flöre Eskrim Turnuvası'nda altın, Almanya'daki aynı turnuvada ise gümüş madalya kazanan Alara, Antalya'daki şampiyonasında da zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Haftada dört gün antrenörlüğünü babası Onur Atmaca ile birlikte çalışan Alara, Balıkesir'deki özel bir okulda eğitim hayatına devam ediyor. AA muhabirine verdiği röportajda, eskrim sporuna 8 yaşında başladığını belirten Atmaca, "Avrupa şampiyonu olma hayaliyle çalıştım. Başta stres ve heyecan yaşadım ama bunu bekliyordum ve çok güzel bir duygu," şeklinde konuştu.

Alara, gelecek ay Çin'de yapılacak Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda derece almayı hedeflediğini vurgulayarak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda ay yıldızlı formayı giymeyi planladığını da sözlerine ekledi.

Onur Atmaca ise, kızı Alara'nın Avrupa şampiyonluğunun tarihi bir başarı olduğunu kaydederek, "Alara birçok uluslararası turnuvada derece elde etti. Kamp sürecimiz verimli geçti ve gerçekten tarihe geçecek bir başarı elde ettik," ifadelerini kullandı.

Başarılı antrenör, kızı Alara'nın uluslararası başarılarının Türkiye'deki eskrim sporu için umut verici olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Takım, 639. Maçına Çıkıyor: Macaristan ile Zorlu Randevu
2
A Milli Takım, Macaristan ile 17. Maçında Karşılaşıyor
3
Gaoussou Diarra: İstanbul'da Futbol Hayalini Gerçekleştiren Genç Yıldız
4
Bitlis'te 60 Yaşındaki Antrenör, Gelecek Şampiyonları Yetiştiriyor
5
Kadınlar Türkiye Kupası Finali Edirne'de: ÇBK Mersin ve Emlak Konut Karşı Karşıya
6
Milli Eskrimci Alara Atmaca, 2028 Olimpiyatları’na Hazırlanıyor
7
Dünya 1 Numarası Niels Vink'ten Antalya'ya Övgü: "Her Şey Harika!"

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı