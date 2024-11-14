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Milli Futbolcu Ömer Toprak, 35 Yaşında Kariyerine Veda Etti

Ömer Toprak, 16 yıllık futbolculuk kariyerine son verdi. Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu, sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:34
Milli Futbolcu Ömer Toprak, 35 Yaşında Kariyerine Veda Etti

Ömer Toprak'tan Futbolseverlere Veda

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ömer Toprak, 35 yaşında kariyerine son verdiğini açıkladı. Toprak, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında, 16 yıllık futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kariyerinin Başlangıcı ve Özgeçmişi

Profesyonel kariyerine Freiburg'da başlayan Ömer Toprak, ardından sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Werder Bremen ve Antalyaspor'da görev aldı. Ömer, A Milli Takım formasıyla da 27 maça çıkarak 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinin her anında hırsı ve azmi ile dikkat çeken Ömer Toprak, futbolseverler tarafından unutulmayacak bir isim olarak hafızalarda kalacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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