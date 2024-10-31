Milli Güreşçi Ahmet Duman, Dünya İkincisi Oldu

Arnavutluk'un Tiran kentinde gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'nin milli güreşçisi Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda final mücadelesine çıktı.

Final Mücadelesi ve Sonuç

Ahmet Duman, finalde Japon sporcu Masanosuke Ono ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucu itibarıyla Ahmet, zorlu mücadelede rakibine mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin Genel Başarısı

Türkiye, bu şampiyonada toplamda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak mücadeleyi başarıyla sonlandırdı.