DOLAR
34,25 0,05%
EURO
37,32 -0,28%
ALTIN
3.027,58 1,4%
BITCOIN
2.415.913,46 2,96%

Milli Güreşçi Ahmet Duman Dünya İkincisi Oldu

Ahmet Duman, Tiran'da düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 21:30
Milli Güreşçi Ahmet Duman Dünya İkincisi Oldu

Milli Güreşçi Ahmet Duman, Dünya İkincisi Oldu

Arnavutluk'un Tiran kentinde gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye'nin milli güreşçisi Ahmet Duman, serbest stil 61 kiloda final mücadelesine çıktı.

Final Mücadelesi ve Sonuç

Ahmet Duman, finalde Japon sporcu Masanosuke Ono ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucu itibarıyla Ahmet, zorlu mücadelede rakibine mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye'nin Genel Başarısı

Türkiye, bu şampiyonada toplamda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak mücadeleyi başarıyla sonlandırdı.

İLGİLİ HABERLER

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükseldi
2
Mert Hakan Yandaş'ın PFDK'ya sevk edilme nedeni belli oldu
3
Galatasaray'dan Dijital Finans Devrimi: GSPara Tanıtımı Yapıldı
4
Milli Güreşçi Ahmet Duman Dünya İkincisi Oldu
5
Digidart Projesinin Türkiye Seçmeleri Tamamlandı
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tura Yükselen Takımlar Belli Oldu
7
Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda İlk Eleme Müsabakaları Tamamlandı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı