Milli Güreşçiler Ermenistan'da 8 Madalya Kazandı

Ermenistan'da gerçekleştirilen 37. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Ordulararası Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Milli güreş takımı, bu önemli organizasyonda 2'si altın toplamda 8 madalya kazanmayı başardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü, başkent Erivan'da düzenlenen bu prestijli şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Grekoromen Stilde Öne Çıkan İsimler

Grekoromen stilinde 63 kiloda Kerem Kamal ve 72 kiloda Selçuk Can şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca 82 kiloda Burhan Akbudak gümüş madalya elde etti. Diğer destekleyici isimler ise 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 97 kiloda Muhittin Sarıçiçek bronz madalya kazandılar.

Serbest Stil Performansı

Erkekler serbest stil kategorisinde ise 74 kiloda Fazlı Eryılmaz ve 125 kiloda Adil Mısırcı, bronz madalyaya ulaşarak milli takımın madalya sayısını artırdılar.

Milli güreşçilerin bu başarısı, Türk sporunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.