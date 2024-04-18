Milli gurur Mete Gazoz Olimpiyatlar’da izlenecek ilk 100 sporcudan biri oldu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli gururumuz ve okçumuz Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında yer alarak bir başarıya daha imza attı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli okçu Mete Gazoz'un NBC Olympics tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasında gösterildiği belirtildi.

Branşında en iyisi o

Türkiye’nin Olimpiyat tarihinde, bireysel olarak ilk kez altın madalya kazanan milli sporcu olan Mete Gazoz, dünya çapında bir üne sahip. 2023 yılında Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya kazanan ve “Yılın En İyiErkek Okçusu” ünvanını da 3 kez elde eden Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları’nın merakla beklenen isimleri arasında yer alıyor.