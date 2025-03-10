Milli Halterciler Avrupa Şampiyonası Hedefinde Madalya Avına Çıkıyor

Milli halterciler, Moldova'da düzenlenecek 2025 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'na takım halinde ve ferdi olarak şampiyonluk hedefiyle hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Halter Antrenöründen Müjdeli Açıklamalar

Halter Büyükler Milli Takım Antrenörü Mehmet Doğan, başkent Kişinev'de 13-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası için umut dolu açıklamalarda bulundu. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirdikleri kampı değerlendiren Doğan, milli haltercilerin Muammer Şahin, Harun Algül, Burak Aykun ve diğer takımdaki sporcularla birlikte hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Madalya Beklentisi Yüksek

Doğan, Avrupa'daki sekiz sıkletlerinden madalya beklediklerini, takım olarak da ilk üçe gireceklerine inandıklarını söyledi. Özellikle çocukların iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurguladı.

Sıklet Hazırlıkları ve Motivasyon

Sözlerine devam eden Doğan, 73 kilo sıkletinde üç sporcu ile yarışmak zorunda olduklarını ve bu sporcuların antrenman programlarının detaylandırıldığını belirtti. İkinci kampın Antalya'da yapılacağını belirten Doğan, sporcuların motivasyon seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kaan Kahriman: Hedef 2028 Olimpiyatları

2024'te Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük başarılar elde eden Kaan Kahriman, 73 kilo sıkletinde madalya hedefliyor. Kahriman, "Büyükler kategorisindeki ilk senem. Hedefim Olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.

Ağır Antrenmanlar ve Hedefler

Sabah ve akşam yapılan antrenmanlarla hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Kahriman, 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na katılma hedefinde olduğunu ve olimpiyatta madalya kazanmak istediğini söyledi.

Muammer Şahin: İkinci Şampiyonluk İçin Hırsla Çalışıyor

2024 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kiloda altın madalya kazanan Muammer Şahin, hazırlıklarının çok iyi geçtiğini ve takım halinde birinciliği hedeflediklerini dile getirdi.

Pes Etmemek İçin Mücadele Ediyorum

Şahin, sakatlıklar yaşadığı dönemde pes etmediğini ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını vurguladı. İkinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için büyük bir istekle çalıştığını belirtti.

Milli halterciler, Moldova'da düzenlenecek 2025 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'na takım halinde ve ferdi olarak şampiyonluk hedefiyle çalışıyor. Milli haltercilerden Muammer Şahin, başkent Kişinev'de 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.

Milli halterciler, Moldova'da düzenlenecek 2025 Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'na takım halinde ve ferdi olarak şampiyonluk hedefiyle çalışıyor. Milli haltercilerden Muammer Şahin, başkent Kişinev'de 13-21 Nisan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.