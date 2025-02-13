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Milli Judocular Bakü'de Madalya İçin Mücadele Edecek

Türkiye'nin milli judocuları, 14-16 Şubat'ta Azerbaycan'da düzenlenecek Bakü Grand Slam Turnuvası'nda sahne alacak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:08
Milli Judocular Bakü'de Madalya İçin Mücadele Edecek

Milli Judocular Bakü Grand Slam Turnuvası'nda Mücadele Edecek

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli judocularımız 14-16 Şubat tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de >Grand Slam Turnuvası'nda tatamiye çıkacak. Turnuvada 37 ülkeden 265 sporcu mücadele edecek.

Milli Sporcularımız

Bakü Grand Slam Turnuvası'nda yer alacak olan milli judocu kadrosu şu şekilde:
- Tuğçe Beder (48 kilo)
- Muhammed Ali Demirel (66 kilo)
- Fidan Ögel (70 kilo)
- Bilal Çiloğlu (73 kilo)
- Hilal Öztürk (+78 kilo)
- Musa Şimşek (81 kilo)
- İbrahim Tataroğlu (+100 kilo)

Milli judocularımız, uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için sıkı bir hazırlık sürecinden geçti.

Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Azerbaycan'ın başkenti...

Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Grand Slam Turnuvası'nda 37 ülkeden 265 sporcu tatamiye çıkacak.

Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Azerbaycan'ın başkenti...

Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Grand Slam Turnuvası'nda 37 ülkeden 265 sporcu tatamiye çıkacak.

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