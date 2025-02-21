Milli Judocular Polonya'da Madalya Peşinde

Türkiye'nin milli judocuları, Polonya'nın Varşova kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Açık'ta madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:49
Milli Judocular Polonya'da Madalya Peşinde

Milli judocular, yarın Polonya'da başlayacak Avrupa Açık müsabakalarında madalya için tatamiye çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Şubat tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Açık müsabakaları için hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı sporcular, organizasyona katılmak üzere teknik direktör Mesut Kapan, antrenörler Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu eşliğinde bu ülkeye gitti.

Türkiye'yi Temsil Edecek Sporcular

Varşova 2025 Avrupa Açık Judo Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlardır:

  • Gül Kader Şentürk (52 kilo)
  • Ayşenur Karadağ (57 kilo)
  • Ayten Mediha Yeksan
  • Ezgi Karademir
  • Minel Akdeniz
  • Habibe Afyonlu (63 kilo)
  • Hatice Vandemir (78 kilo)
  • Soner Kumtaş (73 kilo)
  • Bayram Kandemir (81 kilo)
  • Ahmet Burak Çuhadar (90 kilo)

Müsabakalarda milli sporcularımıza başarılar dileyerek, madalya ile dönmeyi umuyoruz.

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